CorSport - Zielinski vuole restare rivedendo al ribasso il contratto: vertice positivo tra ADL e l'agente

Calciomercato Napoli - Vertice positivo tra De Laurentiis e l'agente di Zielinski si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il calciatore polacco ha in testa solo il Napoli e vuole prolungare l'attuale accordo anche rivedendo al ribasso le cifre di un ingaggio che al momento è quasi di 8 milioni di euro lordi. La Lazio insiste per avere Zielinski ma l'offerta è stata respinta dal Napoli.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport sul futuro di Zielinski:

"Ieri al Rosatti, dicevamo , è arrivato pure Bartlomiej Bolek, l'agente di Zielinski: Adl ha incontrato anche lui, inaugurando un altro capitolo contrattuale , e l’esito per il momento è stato positivo . Il giocatore ha rifiutato la prospettiva araba (Al-Alhi) ed è richiesto dalla Lazio, ma il prezzo di DeLa non collima con le aspirazioni di Lotito: 30 milioni più 5 di bonus.

Zielo , tra l’altro, ha voglia di continuare con il Napoli, è la sua speranza proprio come quella del gruppo: i compagni di squadra tifano per il suo rinnovo e lo hanno anche fatto sapere con garbo alla società. Ora bisognerà trovare un punto d’incontro, partendo da un’offerta comunque al ribasso . A cifre diverse da quelle attuali: mica un ostacolo insormontabile, per Piotr"