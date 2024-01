Zielinski vivrà da separato in casa fino a giugno, se continuerà a giocare sarà solo per un motivo

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla situazione legata a Piotr Zielinski:

"Macché ritiro punitivo. Il Napoli è una polveriera, gli stracci volano e ormai non c’è più margine per lavare in famiglia i panni sporchi, a dispetto della inutile clausura con cui Aurelio De Laurentiis s’è illuso di nascondere le macerie azzurre sotto a un metaforico tappeto. Solo l’emergenza a metà campo costringerà Mazzarri a dare ancora spazio a Zielinski, che vivrà da separato in casa i prossimi 5 mesi fino alla scadenza del contratto".