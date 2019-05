Zielinski tra i migliori, i quotidiani lo celebrano: "Corre, contrasta e centra un palo, è un tuttocampista!"

Tra i migliori nella gara di ieri del Napoli a Bologna non si può non annoverare Piotr Zielinski, dominatore, di fatto, del centrocampo. E non a caso i principali quotidiani lo hanno tutti premiato come uno dei migliori in campo.

Gazzetta dello Sport

6.5: “Corre e contrasta, in una mediana a due che ha avuto diversi momenti di sbandamento. E colpisce anche un palo”.

Corriere dello Sport

6.5: “Ha qualità, dinamismo, è un tuttocampista importante, non segue Dzemaili sul gol del 2-0. Nel finale colpisce un palo”.

Corriere della Sera

6

Repubblica

6