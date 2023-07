Zielinski tentato dall'Arabia, ma aspetta la Lazio! Il Mattino: ADL pensa a tre sostituti

Calciomercato Napoli. Ore cruciali per il futuro di Piotr Zielinski: il centrocampista polacco del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è tentato dalla mega offerta araba dell' Al-Ahli che ha messo sul piatto un triennale da circa 35 milioni per il calciatore.

Zielinski tra Arabia e Lazio, il possibile sostituto a Napoli

L'edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla situazione Zielinski, sottolineando come il Napoli cerchi tre profili per l'eventuale sostituzione:

Zielinski ha posto come prima scelta la Lazio di Sarri ma l'Al Ahli lo ha distratto, e non poco, dalla sua intenzione principale. De Laurentiis vuole cambiare: c'è Samarzdic dell'Udinese ma soprattutto è incantato da Gabri Veiga del Celta Vigo anche se c'è la concorrenza di Arsenal e Chelsea. Veiga e il Napoli si sono parlati in primavera. Joe Barone sa che se parte Castrovilli, De Laurentiis è pronto a fare la sua offerta.