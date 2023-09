Rinnovo Zielinski, Repubblica annuncia: trovato accordo di massima, manca solo un ultimo step

Notizie Napoli calcio. Piotr Zielinski è rimasto a Napoli dopo un'estate turbolenta fatta di continui rumors di calciomercato: il centrocampista polacco è stato ad un passo dall'approdare in Arabia all'Al Ahli con un contratto faraonico, ma alla fine ha deciso di voler proseguire la sua avventura partenopea.

Rinnovo Zielinski, le ultime

Il contratto di Zielinski con il Napoli, però, scade nel 2024 ed il club di De Laurentiis è al lavoro per il rinnovo dell'ex Empoli per evitare di perderlo a parametro zero tra pochi mesi. Ecco quanto riportato da Repubblica:

I dialoghi sono stati proficui nell’ultimo periodo e un’intesa di massima è stata raggiunta. Manca soltanto l’accordo sulle commissioni dei procuratori del centrocampista che ha messo la maglia azzurra in cima alla lista delle sue preferenze. Non resta che aspettare.