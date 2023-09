Rinnovo Zielinski, Gazzetta: Piotr attende la mossa di ADL, spunta una data limite

Notizie Napoli calcio. Piotr Zielinski è rimasto a Napoli dopo un'estate turbolenta fatta di continui rumors di calciomercato: il centrocampista polacco è stato ad un passo dall'approdare in Arabia all'Al Ahli con un contratto faraonico, ma alla fine ha deciso di voler proseguire la sua avventura partenopea.

Rinnovo Zielinski, le ultime

Il contratto di Zielinski con il Napoli, però, scade nel 2024 ed il club di De Laurentiis è al lavoro per il rinnovo dell'ex Empoli per evitare di perderlo a parametro zero tra pochi mesi. Ecco quanto riportato dall''edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Piotr adesso sta valutando con attenzione anche la possibilità di guadagnare meno pur di rimanere al centro di un progetto che lo vede protagonista e in una città che la sua famiglia ha dimostrato di gradire. Certo gli affari si fanno in due, ma sul tavolo peserà il fatto che in futuro potrebbe non essere più necessario presentare una proposta a Castel Volturno. Se non sarà formalizzato un rinnovo di contratto, il calciatore sarà infatti libero di accordarsi con un’altra società dal 1° febbraio.