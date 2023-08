Zielinski resta al Napoli? Gazzetta: attenzione a questo indizio entro lunedì

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski ha ribadito la sua volontà di restare a Napoli rifiutando la mega offerta dell'Al Ahli si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Il centrocampista polacco fin dal primo momento aveva accettato la decurtazione del suo ingaggio spalmandolo per i prossimi quattro anni, ma il club intendeva applicare tale riduzione già in questa stagione. Una decisione che non era piaciuta al polacco.

Zielinski vuole restare a Napoli

Nel frattempo c'è stata l'offerta indecente dell'Al Ahli che ha offerto un ingaggio monstre a Zielinski che sembrava ormai con la valigia in mano. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport si capirà davvero se Zielinski andrà via oppure no nella giornata di lunedì. Se sarà agli allenamenti agli ordini di Rudi Garcia, vorrà dire che il centrocampista resterà ancora in azzurro anche in questa stagione.