Zielinski pronto al sacrificio economico per restare a Napoli: sarà decisivo Rudi Garcia

Rudi Garcia ha subito avuto un impatto importante nei giocatori del Napoli. Il nuovo allenatore ha instaurato subito un feeling giusto con i talenti migliori in particolar modo, come Zielinski.

Rinnovo Zielinski: le ultime sulla scelta

Napoli - Come raccolto da Il Mattino, il procuratore di Zielinski ha parlato a lungo anche con il polacco e ha preso atto che è vero, Sarri lo corteggia, ma lui vuole capire fino in fondo se nei piani di Garcia lui resta un titolarissimo. Perché in quel caso, è pronto anche a fare qualche sacrificio economico per continuare qui. La Lazio, però, si aspettava che fosse Zielinski ad andare in pressing sul Napoli per abbassare il prezzo. Cosa che Piotr non intende fare.