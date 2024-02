Zielinski pronto a scendere in campo da titolare in quello che diventerà il suo stadio

Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito a Piotr Zielinski:

"Se Mazzarri dovesse optare per il 3-5-1-1, in questo momento Cajuste è in vantaggio ma non è escluso che Zielinski possa giocare dal primo minuto a San Siro, nello stadio che diventerà casa sua con i colori dell’Inter a partire dalla prossima stagione. La qualità di Piotr può dare luce al gioco, la priorità di Mazzarri è non prestare il campo al Milan ma bisognerà ripartire per dare linfa alla missione quarto posto. Le soluzioni offensive anche a gara in corso non mancano, c’è l’imbarazzo della scelta tra Politano, Ngonge, Raspadori e Lindstrom".