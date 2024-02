Zielinski out contro il Genoa, c'è un'idea nuova per sostituirlo

L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al caso Zielinski:

"Zielinski dovrebbe tornare in panchina: ha deluso le aspettative a San Siro e Mazzarri sta pensando di cambiare. La soluzione più ovvia è Cajuste – che ha già giocato in questa posizione – ma l’idea nuova è il debutto di Traorè. Il Napoli lo ha inserito in lista Champions proprio al posto di Zielinski e quindi l’idea è regalargli i primi minuti con la maglia azzurra. Magari anche dall’inizio. Mazzarri scioglierà le riserve oggi pomeriggio nel corso dell’ultima rifinitura prima del Genoa".