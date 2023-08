Zielinski-Napoli, rinnovo ad un passo! CorSport: bonus alla firma e nuovo ingaggio, le cifre

Notizie calcio. Sembra essere giunto al capolinea il giallo estivo legato a Piotr Zielinski: il centrocampista polacco del Napoli ha deciso di restare in azzurro, declinando la faraonica offerta araba presentata dall'Al Ahli.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulla questione rinnovo di Zielinski, tornato ad un passo dopo la scelta di cuore del polacco di voler restare a Napoli:

C’è un rinnovo pronto, a cifre più moderate rispetto ai 4,8 che guadagna adesso: potrebbe allungare sino al 2027, per tre milioni e un premio alla firma, così realizzerebbe il proprio sogno, starsene a Napoli, assorbirla ancora con lo scudetto al petto, provare ad avvicinare le quattrocento presenze in azzurro (per ora sono 329) e poi, se ci sarà tempo e non interverranno fatti nuovi e imprevedibili, inseguire Hamsik, ch’è più difficile.