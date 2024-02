Gazzetta - Zielinski al passo d'addio, il Napoli non ha il suo alter-ego: c'era Elmas ma è stato deciso di cederlo

Notizie calcio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il caso Zielinski, ormai ai titoli di cosa in azzurro dopo l'esclusione dalla Lista Uefa e la prossima firma con l'Inter:

Zielinski non è fuori rosa, è bene sottolinearlo. Giocherà se sarà necessario, ma non potrà più farlo in Europa. Una scelta voluta dalla società, vista la si tuazione contrattuale, ma che rischia di avere ripercussioni anche sulla squadra e sull’ambiente.

Zielo è uno dei veterani del gruppo, ha un peso all’interno dello spogliatoio e un ruolo chiave in campo. Non esiste un’alternativa a Zielinski nella rosa, che ha perso nell’ultima sessione di mercato anche Elmas, il suo vecchio “alter ego”.