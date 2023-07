Zielinski mette in stand by Lazio e Arabia: oggi vertice del Napoli per accelerare su Lo Celso

Il Napoli sa che potrebbe dire addio a Piotr Zielinski in questa finestra di calciomercato estiva. Offerte da Lazio e Arabia Saudita per il giocatore polacco che può dire addio al Napoli dopo lo scudetto vinto.

Futuro Zielinski: Lo Celso il sostituto

Napoli - A quel punto, in caso di addio di Zielinski, che al momento ha messo in stand by le offerte della Lazio e degli arabi, il Napoli penserà al talento del Tottenham, l’argentino Giovanni Lo Celso. Nel vertice di mercato di oggi del club azzurro si parlerà pure di lui: è tempo di accelerare. A riportarlo è Repubblica.