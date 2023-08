Zielinski messo alle strette dal Napoli, entro 72 ore dovrà comunicare se resta o va in Arabia: la situazione

Calciomercato Napoli - Sono ore decisive per conoscere il futuro di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ieri ha giocato da titolare l'amichevole contro l'Apollon Limassol, e subito dopo la partita si è messo in marcia verso la Polonia per raggiungere sua moglie.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, il centrocampista azzurro si è preso altre 72 ore di tempo per dare una risposta al Napoli in merito al suo possibile trasferimento all'Al Ahli. Piotr è stato quindi messo adesso alle strette dal club azzurro che vuole sapere quale sarà la sua decisione: accetta la proposta di rinnovo che è stata leggermente migliorata in questi ultimi giorni (triennale a poco meno di 2,5 milioni a stagione) oppure vola in Arabia?