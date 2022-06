Scambio Zielinski-Luis Alberto, Repubblica: tre aspetti rendono la trattativa complicata

Calciomercato Napoli. Nelle ultime ore è circolata una voce di mercato che vorrebbe Napoli e Lazio a lavoro per uno scambio alla pari tra Piotr Zielinski e Luis Alberto. Entrambi i giocatori arrivano da una stagione non esaltante e cercano nuovi stimoli per rilanciarsi.

Luis Alberto Napoli calciomercato

Napoli-Lazio, idea scambio Zielinski Luis Alberto

A parlare dell'idea del possibile scambio tra Zielinski e Luis Alberto ci ha pensato l'edizione odierna di Repubblica, che ha svelato come al momento l'operazione sia complicatissima da mandare in porto: