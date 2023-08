Zielinski lascia il Napoli, una persona lo aveva fatto titubare in queste ore

Calciomercato Napoli - Sono ore decisive in casa Napoli per l'addio di un altro pilastro della squadra azzurra. Si tratta di Piotr Zielinski, atteso in città nelle prossime ore di ritorno dalla Polonia. Come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, dopo la pausa di riflessione post-ritiro, ha accettato la proposta che gli arriva dall’Al Ahli. Lui andrà a guadagnare 45 milioni per i prossimi tre anni, mentre il Napoli ne guadagnerà 30 di milioni.

Poco prima della fine del ritiro a Castel di Sangro, Zielinski aveva avuto un forte ripensamento: era stato Garcia a farlo titubare per qualche giorno, ma l’esitazione è durata poco: volerà a Ryad e contro il Frosinone non ci sarà.