Repubblica - Zielinski lascia il Napoli, l'Al Ahli sta per accontentare De Laurentiis: le cifre

Calciomercato Napoli - La situazione legata a Piotr Zielinski sembra stia per delinearsi definitivamente. Il centrocampista polacco oggi concluderà il ritiro di Castel di Sangro insieme ai compagni, ma non è detto che lunedì alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno sarà insieme al gruppo. Ecco quanto riportato dai colleghi dell'edizione in edicola oggi di Repubblica:

"Gli innesti non sono finiti. Il centrocampo cambierà ancora volto. L’addio di Zielinski all’Al Ahli si sta avvicinando: gli arabi accontenteranno il Napoli e rilanceranno ancora per superare la quotazione di 30 milioni di euro".