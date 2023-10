Zielinski-Juventus, Gazzetta: Giuntoli prova il colpo, aspetta che il polacco si svincoli dal Napoli

Notizie calcio. Piotr Zielinski ha deciso di restare a Napoli nonostante un'estate tumultuosa ed un addio che sembrava scontato. Il centrocampista polacco, invece, ha dimostrato ancora una volta la sua passione per la maglia azzurra al netto di un contratto che scadrà la prossima estate.

Al momento la questione rinnovo di Zielinski sembra essersi fermata, e sul polacco è piombata la Juventus di Giuntoli che fiuta il colpo a parametro zero. Ecco quanto scritto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Ma un po’ come succede nei videogiochi, c’è chi si ferma a un livello e chi passa a quello successivo. In questo momento, al netto di Piotr Zielinski nei radar per luglio in caso di svincolo dal Napoli, sono Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Lazar Samardzic (Udinese) e Rodrigo De Paul (Atletico) i centrocampisti che più intrigano la Juventus per gennaio".