Zielinski-Inter, Tuttosport: le cifre dell'accordo triennale

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Piotr Zielinski sarebbe in procinto di firmare per l'Inter da parametro zero:

"Ancor più strategici per i nerazzurri i discorsi legati al futuro di Piotr Zielinski, altro svincolato di lusso nel 2024. I discorsi con il Napoli, come annunciato pure dal presidente De Laurentiis, sono congelati tanto che l’Inter è pronta a concretizzare gli abboccamenti con una proposta triennale al polacco da 4,5 milioni a stagione (i nerazzurri - a differenza del Napoli - sarebbero pronti a soddisfare le richieste del procuratore in tema di commissioni)".