Zielinski in forte dubbio per Bergamo: Mazzarri potrebbe puntare su questi due nomi

Calcio Napoli - Piotr Zielinski è in forte dubbio per Atalanta-Napoli. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Walter Mazzarri sta studiando due calciatori che potrebbero prende il posto del centrocampista polacco:

"Molto probabilmente il Napoli sabato a Bergamo dovrà schierare un terzetto nuovo a centrocampo, dove Elmas sembra il primo candidato a scendere in campo da titolare, anche se c’è da aspettare la gara che disputerà stasera a casa proprio contro l’Inghilterra. Ma attenzione a Cajuste: sembra quello più in palla e sulle aggressioni degli uomini di Gasperini servirà anche la sua fisicità in mezzo".