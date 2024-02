Zielinski gioca Milan-Napoli? Gazzetta: cosa filtra sull'utilizzo di Piotr

Napoli Calcio - Il finale di stagione di Piotr Zielinski appare ormai segnato. La scelta di non rinnovare potrebbe anche pesare sulle scelte di Mazzarri. Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, il polacco riuscirà a tornare a disposizione per il Milan ma ha pochissime possibilità di giocare viste le tensioni con la società.

Ecco cosa si legge su Gazzetta:

"Per il resto, non sono attese novità. Zielinski, premiato come miglior giocatore polacco del 2023, ha lavorato seguendo un programma personalizzato in campo. Dovrebbe essere a disposizione per la trasferta del Meazza, ma con scarse chance di impiego considerando lo stato attuale dei rapporti col club".