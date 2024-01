Zielinski frastornato dalla situazione rinnovo: il retroscena

Napoli Calcio - Piotr Zielinski in panchina contro la Lazio? L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena sul centrocampista polacco che appare davvero ai margini della rosa dopo la scelta di non voler prolungare il suo contratto in scadenza con il Napoli. Una situazione che è praticamente esplosa da alcune settimane con Piotr rimasto a guardare le due gare di Supercoppa.

Zielinski Napoli, le ultime

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sportsu Piotr Zielinski: