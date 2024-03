Zielinski fermo a bordo campo, perché non è entrato? Il motivo mette timore ai tifosi

Piotr Zielinski fermo a bordo campo e pronto per entrare in Inter-Napoli, quella che per lui sarebbe stata una partita speciale e significativa visto che a fine stagione andrà via a zero dal Napoli perché ha già firmato un nuovo contratto con l'Inter. Poi però Calzona ci ripensa e mette Cajuste al suo posto, perché Zielinski non è entrato?

Zielinski non entra in Inter-Napoli, il motivo

Napoli - Piotr Zielinski sembrava pronto ad entrare al posto di Traore a metà secondo tempo, poi Calzona ci ha ripensato e ha cambiato scelta inserendo Cajuste. Secondo il racconto del bordocampista di Dazn, il centrocampista polacco, contro la sua futura squadra, sembrava prossimo al cambio, poi è tornato in panchina. Ma per quale motivo Zielinski non è entrato in Inter-Napoli?

Se la motivazione è da ricercare nella squadra avversaria, ovvero l'Inter, allora forse bisogna dare ragione al Napoli per avere escluso Zielinski dalla lista Uefa e in generale ai tantissimi convinti che dopo la notizia dell'approdo in nerazzurro sarebbe stato difficile rivedere il polacco brillare con la maglia del Napoli e proprio ocntro quella che è già la sua prossima squadra.