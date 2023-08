Zielinski corre un clamoroso rischio se resta al Napoli

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski rischia di lasciare il Napoli. Nelle ultime ore è avanzata prepotentemente l'ipotesi Al Ahli per il giocatore polacco. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, il polacco è out per una botta al ginocchio rimediata sabato, ma il suo futuro rischia di diventare un caso. L’accordo per il nuovo contratto non c’è ancora e senza rinnovo (con ingaggio al ribasso) Zielinski rischia una stagione ai margini.

Nel frattempo c’è da registrare il nuovo interessamento dell’Al Ahli: i 20 milioni, però, non bastano ad ottenere il sì di De Laurentiis che ne vuole almeno 25. Toccherebbe poi a Zielinski eventualmente dire sì (resta alla finestra pure la Lazio) agli arabi, ma intanto l’acquisto di un mediano è una priorità.