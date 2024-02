Zielinski convocato per Milan-Napoli? La decisione

Napoli - C'è un forte dubbio in casa Napoli per Mazzarri che riguarda la convocazione di Piotr Zielinski per il big match Champions Milan-Napoli. Perché il centrocampista polacco è in una situazione difficile in questo momento.

Milan-Napoli: i convocati, ci sarà Zielinski?

Domenica sera ci sarà Milan-Napoli e alla vigilia della partita arriveranno le convocazioni in queste prossime ore e la vera domanda è 'ci sarà Zielinski?'. Al momento ancora non è sicuro visto che nelle ultime partite non è sceso in campo e non è rientrato tra i convocati per un 'affaticamento muscolare'. La realtà dei fatti, invece, è che Piotr ha trovato l'accordo per andare via da parametro zero con l'Inter a giugno e per questo è ora messi ai margini dal Napoli.

Intanto, La Gazzetta dello Sport parla di quella che può essere la chiamata anche per il centrocampista polacco. Perché Piotr Zielinski è tornato a lavorare in gruppo e oggi potrebbe anche rientrare nella lista dei convocati per Milan-Napoli. È questa la grande novità in arrivo da Castel Volturno. Mazzarri non lo ha mai considerato fuori dal progetto Napoli.