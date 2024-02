Zielinski convocato per Milan-Napoli? Cosa filtra da Castel Volturno

Napoli Calcio - In vista della gara contro il Milan sono da verificare le condizioni fisiche di Piotr Zielinski. Il calciatore polacco ha saltato l'ultima gara di campionato per un affaticamento muscolare.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Domenica, contro il Milan, in una partita per lui speciale, una sorta di derby che anticipa il domani, Zielinski vorrà tornare in campo. Se ne saprà di più oggi quando la squadra si allenerà dopo la giornata di riposo concessa da Mazzarri post-Verona.

La sua priorità è essere della partita, tornare in campo e riuscire ad incidere per il bene del Napoli. Il centrocampista polacco ha saltato il Verona per «affaticamento muscolare», sono stati giorni intensi con l'esclusione dalla lista Uefa, ma ora si riparte: Mazzarri avrà bisogno anche di Zielinski, il titolare storico del centrocampo, per raggiungere l'obiettivo quarto posto".