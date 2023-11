Zielinski come sta? CorSport: c’è una speranza di poterlo vedere in campo a Bergamo, le ultime

Ultime notizie Napoli - L’angina è semplicemente un fastidioso (grosso) che Piotr Zielinski ha dovuto affrontare in Nazionale, come racconta il Corriere dello Sport.

Piotr Zielinski giocherà solo se sta bene, nel pieno delle sue forze:

“C’è una speranza neanche così irrilevante di poterlo vedere in campo a Bergamo, al fianco di Anguissa e Lobotka, inteprete di un ruolo nel quale è un riferimento. Però le perplessità restano: direbbero quelli cauti, fifty-fifty, che in questo caso sta per si può fare”