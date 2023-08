Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, il futuro di Zielinski rischia di cambiare all’improvviso. Anche lui, proprio come Osimhen, non è convinto dell’Arabia Saudita: per ora non accetta l’offerta dell’Al Ahli e potrebbe pure clamorosamente rispedirla al mittente provando a riprendere i dialoghi per il rinnovo.