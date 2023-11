Zielinski come Hamsik? Gazzetta: Mazzarri intende sfruttare la sua "fantasia" in un modo differente

Notizie Napoli. Walter Mazzarri sta proseguendo con i suoi colloqui individuali a Castel Volturno con i calciatori del Napoli. Il tecnico, oltre che dal punto di vista mentale, intende esaltare determinate caratteristiche degli azzurri nella sua idea di calcio.

Uno dei giocatori cardine, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà Piotr Zielinski. Ecco quanto scritto di lui dalla rosea:

Un ragionamento analogo abbraccia anche Zielinski. Le capacità di rifinire la manovra avanzata sono quasi uniche. Non ha le doti da incursore come Hamsik, ma ha la classe per inventare a ridosso dell’area di rigore. La fantasia deve essere messa al potere, non esasperata nelle codificazioni e non a discapito della compattezza.