Zielinski come Fabian: va a Dimaro ma non gioca, la Lazio pronta ad offrire 20 milioni

Il Napoli rischia di perdere anche Piotr Zielinski in vista del futuro. In arrivo l'offerta della Lazio di Lotito per il centrocampista che è in scadenza nel 2024 che rischia di non essere in grande forma in queste prossime settimane.Zielinski

Zielinski

Calciomercato Napoli: Zielinski verso la cessione alla Lazio

Napoli - Ormai non è più un segreto che Zielinski senza rinnovo non resterà a Napoli per andare via a zero il prossimo anno. Per questo motivo è arrivato un messaggio chiaro di De Laurentiis anche sulla situazione di mercato di questo giocatore che ora riflette. La Lazio sta cedendo Milinkovic Savic ed è pronta a formulare l'offerta a Zielinski che Sarri vorebbe tantissimo per tornare a lavorare con lui dopo Empoli e il Napoli stesso. Dei 40 milioni che arriveranno dall'Arabia Saudita per Milinkovic, la metà sarà offerta al Napoli e investita su Zielinski. Secondo quanto riportato da Il Mattino, può accadere tutto come Fabian l'estate scorsa, quando andò a Dimaro per allenarsi ma senza mai giocare le amichevoli per poi passare al PSG.