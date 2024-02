Il Mattino - 3-5-1-1 a Milano, Mazzarri a sorpresa con la carta Zielinski dal 1'

Ultime notizie SSC Napoli - Nella domenica di carnevale, il Napoli mette la maschera, blinda la difesa ed immagina qualche scherzetto/sgambetto da fare al Milan: Mazzarri ha caricato a dovere la squadra e preparato pure qualche sorpresa per esorcizzare il diavolo.

"Mazzarri recupera anche i lungodegenti Meret, Olivera e Natan (alla prima convocazione dopo mesi di stop), oltre al separato in casa Zielinski (che potrebbe essere una delle sorprese e partire addirittura titolare). Walterone ha in serbo più di una sorpresa per tentare di battere bandiera corsara in terra meneghina. Sia per quanto riguarda l'atteggiamento tattico, sia per le pedine impiegate nel suo canovaccio. La certezza è il ritorno della difesa con tre centrali di ruolo in cui troverà nuovamente spazio dal primo minuto Leo Ostigard. Il norvegese sarà schierato braccetto di destra con Rrahmani al centro e Juan Jesus sul fianco mancino. L'impressione comunque è che Mazzarri voglia affidarsi ad un camaleontico centrocampo con 5 elementi, sacrificando Politano in attacco e chiedendo a Kvaratskhelia di fare anche il rifinitore alle spalle di Simeone (in una sorta di 3-5-1-1).

In tal caso ci sarebbe posto per una mezzala in più nella terra di mezzo. In ballottaggio ci sono Cajuste e Zielinski con il polacco che potrebbe rappresentare l'arma in più che nessuno si aspetta (sopratutto dopo l'esclusione dalla lista Champions e le valigie pronte a fine stagione). Si vedrà".