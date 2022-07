Zielinski-Bayern, Repubblica: offerta bassa, il Napoli chiede 30mln! In agguato c'è anche il West Ham

Piotr Zielinski vorrebbe cambiare aria e dalla Baviera si sono fatti vivi per lui. Al Bayern non dispiacerebbe averlo a disposizione e sul piatto ci sarebbero 20 milioni per convincere il Napoli a lasciarlo partire.

Come riporta La Repubblica:

"La richiesta però è di almeno 30, quindi c’è bisogno di un rilancio da parte dei tedeschi per concretizzare eventualmente la trattativa. In agguato anche il West Ham, che cerca un centrocampista offensivo con determinate caratteristiche. L’eventuale cessione di Zielinski aprirebbe pure un dibattito dal punto di vista tattico: un’altra mezz’ala per il 4-3-3 ammirato in queste prime uscite oppure il famoso numero dieci da affiancare ad Osimhen nel 4-2-3-1? Il Napoli avrebbe una doppia opzione e non si farebbe trovare impreparato. Le manovre in mediana non sono mai state escluse e il discorso riguarda pure Fabiàn: «Il ragazzo vuole valutare eventuali opportunità di mercato». La frase di Giuntoli nell’ultima conferenza stampa in Trentino ha aperto il fronte ad una possibile cessione. Senza rinnovo, il Napoli spingerà per evitare l’addio dello spagnolo a parametro zero".