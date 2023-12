Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la Juventus non allenta la pressione sul centrocampista Piotr Zielinski del Napoli. Il polacco non ha ancora firmato il rinnovo del contratto e, dal mese prossimo, può firmare a parametro zero con qualsiasi club:

"Tra i nomi più apprezzati c’è sicuramente quello di Zielinski. Il centrocampista polacco, nel mirino anche dell’Inter, è in scadenza con il Napoli e ha fatto capire di voler rimanere in ogni caso in Italia".