Zielinski alla Juve? CorSport: ci sono anche tre squadre

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski può diventare un obiettivo concreto della Juventus nella sessione invernale di mercato. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che svela anche altre tre squadre che sarebbero sulle tracce del centrocampista polacco che si svincolerà a parametro zero il prossimo giugno in quanto non ha ancora rinnovato con il Napoli.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"E non è mica un caso che nell’elenco di gennaio, volendo, potrà spuntare anche un esterno offensivo: certe indicazioni saranno valutate in corso d’opera, quando il primo colpo, il centrocampista, quello imprescindibile nel piano di Max, sarà compiuto. In ottica estiva, difficile non pensare a Piotr Zielinski, allievo di Giuntoli in azzurro, talento puro in scadenza, 30 anni a maggio: se non rinnova con il Napoli, a gennaio sarà un illustre parametro zero (in coda Inter, Liverpool e West Ham)".