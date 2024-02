Zielinski all'Inter non è un segreto, indizio anche da Mazzarri: accordo per 3 anni e bonus alla firma all'entourage, i dettagli

Ora che pure il papà di Zielinski è uscito allo scoperto, significa che i giochi sono davvero fatti: «Andrà via da Napoli ma resterà in Italia». Non è un rebus di complicata soluzione, perché il signor Boguslaw omette solo di dire che tra Zielinski e l’Inter, tutto è fatto.

Piotr Zielinski

Zielinski andrà all'Inter

Come riporta Il Mattino, ccordo raggiunto, totalmente. Peraltro, prenderlo a zero, è davvero un affarone per la capolista del campionato. E ha ragione De Laurentiis ad aver fatto fatica a digerire il colpo. Motivo per cui ha sperato che l’operazione Zielinski potesse andare in porto già a gennaio. Ma l’Inter non ha voluto anticipare i tempi dell’operazione. Intanto, un altro indizio lo ha dato Mazzarri: «Lo convoco solo se lo vedo pronto di testa e di gamba». Il segnale che pure il tecnico non è contento. Oppure è aziendalista e sta al gioco. L’intesa tra Inter e Zielinski prevede tre anni di contratto a quasi cinque milioni netti. Non solo: c’è un bonus alla firma per il suo entourage come premio per aver portato da svincolato Zielinski a zero. E in più, rispetto a Napoli, i diritti d’immagine tutti per sé.