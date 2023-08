Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski si avvicina sempre di più all'Al Ahli. Ecco cosa scrive Tuttosport sul centrocampista polacco:

"Parole che hanno tranquillizzato i tifosi partenopei, che adesso sognano il colpo Gabriel Veiga (offerti 35 milioni al Celta Vigo) per rimpiazzare il partente Zielinski, vicino all’Al Ahli per 25 milioni più bonus. Impossibile per il polacco declinare le avance saudite e il ricco triennale (da 15 milioni annui) proposto".