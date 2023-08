Zielinski - Al Ahli, CorSport: ADL si sfrega le mani per una plusvalenza da mille e una notte

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà praticamente per chiusa la cessione di Zielinski agli arabi dell'Al-Ahli:

"Il Napoli sta aspettando semplicemente che l’Al-Ahli tenga fede alle proprie promesse: trenta milioni di euro alla società, trentasei a Zielinski per il prossimo triennio, e poi vivranno (quasi) tutti felici e contenti. Zielinski e sua moglie Laura, nonostante la ricchezza rilevante, non se ne andranno gioiosi ma, ovviamente, poi se ne faranno una ragione.

Ma questo è il calcio e Adl sta per chiudere un affare che soffoca gli affetti: cede un calciatore in scadenza nel 2024, fa una plusvalenza da mille e una notte, e ripensando ai quindici milioni spesi nell’estate del 2015 per il trequartista polacco si sfrega anche le mani"