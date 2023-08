Zielinski al bivio, CorSport: preferirebbe restare a Napoli e rinnovare, ecco chi lo sta convincendo ad accettare l'Arabia

Notizie Napoli calcio. Il tormentone Zielinski sembra essere arrivato ad un punto di svolta: il centrocampista polacco è ad un passo dal lasciare il Napoli per approdare all' Al-Ahli in Arabia Saudita. Un'offerta irrinunciabile quella avanzata per Piotr che, nonostante il grande legame con la città partenopea, si sta lentamente convincendo ad accettare.

Zielinski-Al Ahli, si attende l'annuncio

Della situazione Zielinski ne ha parlato il Corriere dello Sport, evidenziando come il centrocampista polacco sia combattuto nella scelta:

Decide Piotr, che non sa cosa farsene della sua vita, perché gli piacerebbe un sacco starsene a Napoli, vivere una stagione con lo scudetto al petto, semmai rinnovare anche: però sa bene che ci sono treni che quando passano vanno afferrati al volo, soprattutto se portano lingotti d’oro o una valanga di euro, e stanno provando a dirglielo in tutte le lingue del mondo, o quasi. Glielo ha spiegato il suo manager, che con l’Al-Ahli ha trovato da un po’ un accordo da far girare la testa, trentasei milioni sino al 2026, che potrebbero diventare di più, arrivando sino al 2027.