Zielinski ai margini per 4 mesi: rischia di essere fatto fuori dalla lista Champions

Napoli - Rischia quattro mesi ai margini Piotr Zielinski, titolare contro la Lazio, ma destinato all’Inter al termine della stagione. Il Napoli sta decidendo la lista Champions che sarà presentata domani in vista del doppio confronto con il Barcellona. Le valutazioni in casa Napoli sono in corso, ma ci potrebbe essere un’esclusione eccellente che ha proprio l’identikit di Zielinski. Se la decisione fosse confermata, sarebbe l’ulteriore prova di un rapporto ormai ai minimi termini. Lo scrive Repubblica.