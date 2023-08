CorSport - Zielinski non avrebbe mai lasciato Napoli, voleva rifiutare i 36 milioni! Due aspetti lo stanno convincendo ad accettare l'Al-Ahli

Notizie Napoli calcio. L'addio di Piotr Zielinski è sempre più vicino, così come il contestuale arrivo in azzurro di Gabri Veiga.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato i motivi che stanno spingendo Zielinski a dire addio alla maglia del Napoli:

Veiga è vicino al Napoli almeno quanto Zielinski lo è all’Al-Ahli, perché la distanza dei due affari è nella testa d’un trequartista che è disposto a tutto, persino a dire di no a trentasei milioni di euro per i prossimi tre anni: Napoli è casa sua e di sua moglie Laura, è un paradiso dal quale è difficile staccarsi.

Però Zielinski sa bene che il destino del mercato del Napoli dipende da lui, andare in Arabia consegnerebbe ad Adl un bonifico di trenta milioni di euro che verrebbero girati al Celta Vigo per avere Veiga; rifiutare, invece, lo introdurrebbe ad un braccio di ferro con il «suo» club, rischierebbe di ritrovarsi da separato in casa e quindi fuori rosa, gli rovinerebbe pure il passato.