Zielinski dice addio! Gazzetta conferma: ha detto sì all'Al-Ahli, ecco la maxi cifra che incasseranno lui ed il Napoli

Notizie Napoli calcio. Il tormentone Zielinski sembra essere arrivato ad un punto di svolta: il centrocampista polacco è ad un passo dal lasciare il Napoli per approdare all' Al-Ahli in Arabia Saudita. Un'offerta irrinunciabile quella avanzata per Piotr che, nonostante il grande legame con la città partenopea, si sta lentamente convincendo ad accettare,

Addio Zielinski-Napoli, le cifre

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma quanto vi abbiamo raccontato nella serata di ieri, analizzando cifre ed alcuni retroscena sul sempre più probabile addio di Zielinski al Napoli. Per lui è pronto un quadriennale da ben 15 milioni annui:

Un cambiamento così forte ha fatto sorgere tanti interrogativi nel centrocampista, che per giorni ne ha discusso con la moglie Laura. Così hanno chiesto tempo ad Aurelio De Laurentiis per prendere la decisione più giusta. La risposta definitiva è arrivata quasi sul gong, rispetto alla scadenza che aveva indicato l’Al Ahli. Il club arabo ha anche effettuato un piccolo rialzo nelle ultime ore quando ha ricevuto segnali incoraggianti sul buon esito dell’operazione, aumentando di poco l’offerta inizialmente recapitata al Napoli da 30 milioni di euro.