Valerio Zerbin, fratello di Alessio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Mattino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Quando ha segnato il primo gol è stato un mix di emozioni forti per noi. Prima la gioia e un attimo dopo il terrore e lo spavento per il coòp alla testa. Onestamente pensavo mamma svenisse. Per fortuna quando si è ripreso lo ha fatto talmente bene da non darci il tempo di dire nulla che già aveva fatto il secondo gol. Siamo rimasti senza parole".