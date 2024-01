Zerbin-Frosinone, CorSport: l'ufficialità appena il Napoli tornerà da Riyad

Calciomercato Napoli - Appena il Napoli farà rientro in Italia ci sarà l'ufficialità di Alessio Zerbin in prestito al frosinone scrive questa mattina il Corriere dello Sport:

"A proposito. Alessio Zerbin, l’eroe della semifinale con la Fiorentina che l’ex ds Giuntoli pagò 80mila euro, due gol in cinque minuti e il premio di uomo del giorno - cioè della serata: migliore in campo - non ha riaperto la valigia pronta da un po’ per Frosinone. Anche perché sono stati acquistati Ngonge e Traore: dopo la finale, quando il Napoli rientrerà alla base, il suo destino diventerà ufficiale e andrà in prestito con Popovic da Di Francesco".