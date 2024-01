Zerbin dovrebbe andare al Frosinone, Gaetano piace a tre squadre: il punto sul centrocampo

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in chiave calciomercato Napoli:



"Anguissa è nel ritiro del Camerun per la Coppa d’Africa, il Napoli vuole un centrocampista di spessore a livello fisico. La prima scelta è Hojbjerg del Tottenham, si lavora ad un’intesa complessa soprattutto sull’ingaggio condiviso con gli Spurs. Zerbin dovrebbe andare al Frosinone, se dovessero arrivare due innesti in mediana, partirebbe in prestito Gianluca Gaetano che piace ad Empoli, Lecce e Parma. Mazzocchi è solo il primo tassello, il restyling è appena iniziato".