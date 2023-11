Zazzaroni sul catenaccio di Allegri: "È lo Special One a Zero"

"Lo Special One a zero", è il titolo dell'editoriale del direttore Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport odierno, che parte dall'analisi di Fiorentina-Juventus 0-1:

"Sabato, tra le poche - o tante - cose dette da Allegri in conferenza stampa, la più trascurabile riguardava probabilmente quella su Fabio Miretti che, impiegato nuovamente tra le linee, 'deve imparare a fare gol'. Max avrebbe dovuto aggiungere 'in serie A', visto che in Primavera il giovane centrocampista di reti ne segnava una dozzina a stagione. Con il quarto 1-0 nelle ultime sei giornate, Allegri ha mostrato una volta di più l’identità di questa Juve capace di ricavare il massimo da prestazioni sofferte ma di notevole attenzione, compattezza e sacrificio. Ora risulta deciso il miglioramento in termini di punti rispetto all’autunno ‘22 (+7), per non parlare di quello del ritorno del tecnico a Torino (+11)".