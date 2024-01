Zazzaroni sul caso arbitri: "Rocchi rimedia la figura del pollo, è il meno responsabile ma..."

Ultime notizie Serie A - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul quotidiano odierno commenta i problemi arbitrali.

“Nell’Aia c’è un pollaio, la figura del pollo la sta rimediando il designatore Rocchi. Anche i lupi sono facilmente identificabili. Per questo mi auguro che le Iene portino ancora bene, il servizio dovrebbe indurre federazione e Lega a cambiare atteggiamento, sostenendo disinteressatamente (...) il settore arbitrale e garantendogli un’autonomia sostanziale e non solo di facciata. In che modo? Con dirigenti con capacità politiche e non solo tecniche.

La figura del designatore non può finire sempre al centro di faide, di battaglie per il potere: chi prepara gli arbitri, dà loro le indicazioni e si occupa delle scelte dovrebbe poter reagire solo agli attacchi esterni. Rocchi è il meno responsabile della disgraziatissima situazione che si è venuta a creare, anche se qualche colpa ce l’ha.

Quest’anno le cose stanno andando particolarmente male, siamo tornati al trionfo della discrezionalità, della soggettività a pene di segugio, che alimenta polemiche il più delle volte motivate”