Zazzaroni su Spalletti: "Grande allenatore di campo, speravo si concentrasse su un'altra cosa in conferenza"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul quotidiano attuale analizza la vittoria dell’Italia di Luciano Spalletti.

Di seguito uno stralcio del commento di Ivan Zazzaroni sull’Italia di Luciano Spalletti.

“Realismo, concretezza e senso della squadra devono essere i nostri princìpi-guida. Messi noi non l’abbiamo. E non abbiamo Haaland, Lukaku, Mbappé, Kane, e non presentiamo più Baggio, Del Piero, Totti, Pirlo.

Per questo speravo che nella prima conferenza stampa Spalletti, grande allenatore di campo, si concentrasse su questi elementi, sui nostri valori originari, e meno sui caratteri e i dettati della manovra”