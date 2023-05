Zazzaroni: "Scudetto Napoli? L’attesa è più lunga, ma sarà due volte Natale. Complimenti alla Salernitana"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta sul quotidiano il match-point scudetto non concretizzato dal Napoli.

"Il signor terzo scudetto si è però voluto prendere qualche altro giorno prima del sì. Ovviamente la sposa (squadra) c’è rimasta malissimo. Una volta di più si conferma il detto popolare che recita così: organizzare la festa prima porta sfiga. Il lato positivo di tutta la faccenda? L’attesa è più lunga, ma sarà due volte Natale. In albergo o alla Dacia Arena, poco importa. La festa è festa: il signor scudetto, si sa, è riluttante. Completo questo delirio alla metafora elementare complimentandomi con la Salernitana per la serietà e l’attenzione con cui ha affrontato l’impegno: in altre stagioni, sai gli apparecchiamenti…"