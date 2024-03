Zazzaroni: "Ne sono convinto: Calzona si sarà fatto queste due domande al primo allenamento a Castel Volturno"

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha scritto di Francesco Calzona e dell'impatto che ha avuto il tecnico calabrese sul Napoli praticamente in pochissimo tempo. Il giornalista sottolinea quanto la situazione degli azzurri fosse davvero complicata fino a quando non è arrivato l'attuale CT della Slovacchia:

"Mi soffermo su Calzona perché è la più sorprendente anomalia di questa stagione: dopo quindici anni da vice di tanti e la recente, brillante esperienza slovacca, siede sulla panchina del Napoli per disgrazia ricevuta: per questo sono convinto che quando diresse il primo allenamento a Castel Volturno si chiese «ma dove sono finito?, e come stanno messi?»".