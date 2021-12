Zazzaroni: "Napoli ed altri club si sono imposti delle regole severe sul mercato: Insigne, Dybala e Kessié casi simili"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta sul quotidiano odierno il calciomercato di gennaio.

"Alcuni club importanti, inseguendo la sostenibilità , si sono imposti delle regole severe che intendono rispettare, penso a Milan, Inter, Napoli e Juve. Anche per questo, a pochi giorni dalla scadenza di gennaio, soprattutto i rinnovi d’oro slittano. Quattro delle prime cinque squadre in classifica vivono situazioni simili, pur se per motivi e cifre differenti.

L’Inter ha Brozovic, il Milan Kessie, il Napoli Insigne, la Juve Dybala (mi sto convincendo che il suo rinnovo non sia più scontato). L’Atalanta, infine, è alle prese con i mal di pancia di Miranchuk: il russo, pagato 18 milioni, chiede di poter giocare di più ed è inseguito da Shevchenko. Quando mancano i soldi, servono le idee, ma troppi dirigenti non sono più abituati a sfornarne"